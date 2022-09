Die Idee einer Einmalzahlung gehe am Kern des Problems vorbei, da derzeit niemand seriös sagen könne, wie sich die Preise in den nächsten Monaten entwickeln werden, erklärte Langhof. "Ich spreche mit den Menschen in den Teeküchen, in den Pausenräumen und die schildern mir ihre Sorgen. Und da sind es dann mehrere hundert Euro Kosten zusätzlich pro Monat. Wie lange also reichen also 3.000 Euro, und wie lange dauert die Krise? Das ist keine Maßnahme, die langfristig Vertrauen aufbaut."