Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle hatte Sinn und Höhe der Subventionen für Intel kritisiert. IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller hatte im "Spiegel" gesagt, der Standort sei nicht attraktiv genug, um die nötige Zuwanderung zu erreichen. "Niemand steht Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen." Grund sei auch die "verbreitete Ausländerfeindlichkeit" im Osten der Bundesrepublik. Zudem gebe es Nachholebedarf bei der Infrastruktur Warum sollten Fachkräfte aus aller Welt kommen, wenn es keine regelmäßige ICE-Verbindung gebe. Außerdem fehle es an englischsprachigen Schulen sowie an Wohnraum und Freizeitangeboten für die Mitarbeiter. Auch IWH-Chef Reint Gropp äußerte Kritik.