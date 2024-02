Magdeburgs Süden wird in den kommenden Jahren ein modernes Gesicht erhalten. Neben dem Großprojekt auf dem Fahlberg-List Gelände wird auch auf dem ehemaligen Gelände des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) in Salbke ein modernes Wohnquartier entstehen. Magdeburgs Baubeigeordneter Jörg Rehbaum kennt die Bedeutung des rund 25 Hektar großen Areals für viele Menschen der Stadt. "Ich weiß, dass viele von ihnen eine enge Verbindung zu diesem Gelände haben, vielleicht haben einige von ihnen sogar hier gearbeitet. Es ist ein sehr traditionsträchtiges Gebiet".

Und hunderte Magdeburgerinnen und Magdeburger waren gekommen, um sich die Pläne anzusehen. Darunter auch Menschen, die diese enge Verbindung haben. Der Magdeburger Siegfried Stage hat hier 1969 seine Lehre begonnen und lange im RAW gearbeitet "Wir haben hier sehr gern gearbeitet. Das hier was passiert, finde ich richtig. Da müsste noch viel mehr passieren. Wir haben so viele Industriebrachen in Magdeburg. Und ein Wohngebiet ist ja auch keine schlechte Sache"