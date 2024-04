Elbfähre Arneburg geht wieder in Betrieb

Nach mehrmonatiger Pause nimmt die Gierseilfähre Arneburg im Landkreis Stendal am Mittwoch wieder ihren Betrieb auf. Das teilte die Gemeinde Arneburg-Goldbeck am Dienstag mit. Die Elbfähre werde am Mittwoch ab 13 Uhr übersetzen, anschließend wochentags in der Zeit von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.