Biomassekraftwerk Erneuerbare Energie: Industrie im Landkreis Stendal bundesweiter Spitzenreiter

Hauptinhalt

Der Landkreis Stendal nutzt deutschlandweit den höchsten Anteil an erneuerbarer Energie in der Industrie. Er liegt mit 73 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von vier Prozent. Ein großer Teil der Energie wird in Arneburg produziert.