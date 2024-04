Eine große Schweinemastanlage ist im Altmarkkreis Salzwedel in Brand geraten. Wie die Leitstelle Altmark MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagnachmittag mitteilte, stehen bereits fünf Hallen in Binde im Altmarkkreis Salzwedel in Flammen.

Der Leitstelle zufolge sind in der Anlage insgesamt 30.000 Schweine untergebracht. Weil es stark qualmt, wurde an die Bevölkerung eine Gefahreninformation wegen starken Rauchs herausgegeben. Die Brandursache ist noch unklar. In der Mastanlage in Binde am Arendsee hatte es vor drei Jahren schon einmal gebrannt. Damals entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.