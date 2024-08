Sachsen-Anhalts Nahverkehrsgesellschaft (NASA) wirft der Bahn Versäumnisse in der Vergangenheit vor. Sie erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, die Zugtrasse Stendal-Salzwedel-Uelzen hätte schon in den Neunzigerjahren zweigleisig ausgebaut werden müssen. Nun fehlten Kapazitäten. Bahnpendler in der Altmark seien jetzt die Betroffenen, obwohl ganz woanders gebaut werde. "Aus Sicht der NASA GmbH wird diese Art und Weise der Baustrategie sehr kritisch gesehen. Reisende zwischen Stendal und Uelzen, wo gar nicht gebaut wird, sind von einer Baumaßnahme an anderer Stelle betroffen", heißt es in einer Antwort der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA) GmbH auf eine MDR-Anfrage.

Bildrechte: MDR/André Plaul