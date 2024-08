Was ist die Generalsanierung? Um das in die Jahre geratene Zugnetz auf Vordermann zu bringen, haben die Deutsche Bahn als größter Zugnetzbetreiber und der Bund als Eigentümer der Bahn die sogenannte Generalsanierung begonnen. Dabei werden Bauarbeiten nicht mehr in kleine Abschnitte mit mehreren Teilsperrungen unterteilt, sondern konzentriert im Block angegangen. Über 40 Strecken will die DB bis 2030 im Rahmen der Generalsanierung modernisieren. Dazu gehören in Sachsen-Anhalt die Abschnitte Stendal-Magdeburg, Braunschweig-Magdeburg und die Amerikalinie im Abschnitt Stendal-Uelzen.