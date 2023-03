So laufen buddhistische Bestattungen ab Die aufwändige buddhistische Trauerzeremonie beginnt mit der Aufbahrung des Verstorbenen. Die trauernden Angehörigen und buddhistische Mönche, so genannte Lamas, gedenken und beten am Totenlager. Die meisten Verstorbenen werden nach wenigen Tagen verbrannt. Ihre Urnen werden im Boden bestattet – so geht der verstorbene Mensch zurück zur Natur. Die Bestattungen können mit großem Zeremoniell – Blumenaltären, Grabsteinen, dem Mantra-Beten eines Lamas – stattfinden oder ganz schlicht. Es gibt keine religiösen Vorgaben.



Für Buddhisten ist der Tod eines Menschen nur ein Zwischenschritt in dessen gesamten Dasein. Sie glauben, dass man bis zu 500 Mal wiedergeboren werden kann. Deshalb sollen Angehörige nicht trauern, dass sie jemanden verloren haben, sondern in den ersten Wochen nach dem Tod stille Zwiesprache mit dem Verstorbenen halten. Nur so findet sich die Seele in dieser Zwischen-Sphäre bis zur Wiedergeburt zurecht.