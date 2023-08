In Bischofswerda ist am Mittwochvormittag ein Amokalarm am Schulkomplex an der Kirchstraße ausgelöst worden. Unbestätigten Angaben eines Reporters zufolge soll ein Jugendlicher mit einem Messer durch die Grundschule gerannt sein. Ein Kind sei verletzt worden. Der Täter soll versucht haben sich anzuzünden, habe aber daran gehindert werden können. Die Schule wurde geräumt. Ein Stadtsprecher sagte MDR SACHSEN, die Bedrohungslage sei beendet.