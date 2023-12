Ende August 2023 lebten im Landkreis Bautzen 1.370 Asylbewerber und geduldete Menschen. Rund 4.700 ukrainischen Flüchtlinge sind gesondert registriert. Von den Asylbewerbern wiederum waren im August 1.123 in Notunterkünften und 247 in Wohnungen untergebracht. In den Gemeinschaftsunterkünften leben nach Angaben der Behörde aber auch viele Migranten, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis besitzen. Auch mit deren Unterbringung in den Wohnprojekten will der Landkreis Plätze in den Asylbewerberheimen freimachen.