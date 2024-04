Der Bericht nennt auch konkrete Projekte, die an den einzelnen Seen angestrebt werden. So sollen sich zum Beispiel am Geierswalder See eine oder mehrere Feriengroßanlagen ansiedeln. Am Partwitzer See soll eine Hafenanlage mit Schiffsanleger und 100 Liegeplätzen für Sportboote entstehen. Und am Spreetaler See könnte der vorhandene Parkplatz "Nord" zu einem Wohnmobilstellplatz werden.