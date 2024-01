Zum neuen Jahr hat die 3.000-Einwohner-Gemeinde Göda bei Bautzen vorübergehend vier tierische neue Bewohner bekommen. Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos) berichtete MDR SACHSEN, dass die Polizei die verirrten Tiere kurz nach Silvester am Montagfrüh an der Straße S 110 entdeckt hatte. "Wir haben sie mit der Hilfe von zwei Polizisten und Taschenlampen eingefangen und in den Ortsteil Döbschke gebracht", sagte Meyer. Zudem suchte der Ort den oder die Eigentümer.

Die verängstigt wirkenden Schafe kamen bei Karin Pollnick in Döbschke in der Scheune unter. Damit sie nichts zu meckern haben, sollten die Tiere ursprünglich am Mittwoch, 3. Januar, zum Bauhof gebracht werden, wo sie auf den dortigen Wiesen hätten weiden können. Doch dann kam die gute Nachricht: "Der Besitzer konnte ausfindig gemacht werden. Er konnte die Tiere am späten Dienstagnachmittag abholen", bestätigte der Anwohner Falk Globig.