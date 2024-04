Nach einer Tanzveranstaltung am Ostermontag bei Kamenz sucht die Polizei Zeugen einer Auseinandersetzung. Wie die zuständige Direktion in Görlitz mitteilte, hatte eine Gruppe von etwa acht Unbekannten gegen 3 Uhr morgens eine Gaststätte in Schönau, einem Ortsteil von Ralbitz-Rosenthal, aufgesucht. Dort habe sie im Hof Streit mit einigen Gästen angefangen. In der Folge seien drei 18 bis 21 Jahre alte Gäste niedergeschlagen worden. Zwei von ihnen habe der Rettungsdienst schwerverletzt in eine Klinik gebracht.