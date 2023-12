Linken-Stadtrat Alex Theile zeigt sich insgesamt sehr zufrieden und kündigt weitere ähnliche Dialoge an. "Ich bin auch überrascht, dass so viele gekommen sind und froh darüber, dass der Bürgermeister gekommen ist. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet", sagt Theile.

Dass im ausverkauften Stadttheater am kommenden Mittwoch sehr wahrscheinlich mehr Besucher Patrik Baab zuhören werden, störe ihn nicht: "Das hier war eine Informationsveranstaltung, die kostenlos gewesen ist, wo Empirie gezeigt wurde. Das andere ist eine Buch-Verkaufsveranstaltung. Die kann man sich anhören und ein Buch kaufen." Als sich OB Roland Dantz verabschieden will, geht er nochmal kurz zur Historikerin Wendland. Einen Vortrag im Stadttheater zur Atomkraft könne er sich vorstellen, sagt Dantz. Wendland entgegnet, dass Kamenz doch viel lieber einen Abend mit ukrainischen Historikern organisieren könne. Sie kenne da auch jemanden, der in Frage käme.

Beide schweigen sich kurz an. Am Ende können sie sich doch noch auf etwas einigen: Der Krieg in der Ukraine wird wohl noch eine Weile andauern. Das Thema wird so schnell nicht verschwinden.