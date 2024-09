Am Deutsch-Sorbischen Volksheater Bautzen ist am Mittwochabend das Theaterfestival "Willkommen anderswo" eröffnet worden. Das Event ist die sechste Ausgabe der Reihe und steht in diesem Jahr unter dem Titel "In einem Boot". Der Fokus der Festivalreihe steht das Thema Konflikt und Dialog. Das Programm findet nicht nur in den Räumen des Volkstheaters statt, sondern auch im Burgtheater der Stadt.

Darsteller aus Russland und der Ukraine

Den Auftakt machte das Stück "Xáta – Zuhause". Das Stück der litauischen Regisseurin Kamilė Gudmonaitė ist inspiriert von Eindrücken des Krieges in der Ukraine. In der Inszenierung der Münchner Kammerspiele erzählen Menschen aus der Ukraine und aus Russland ihre Geschichte. Das Paradoxe: Laut Spielplan treffen sich die Mitglieder des ukrainischen Chors und der russischen Tanzgruppe dabei weder vor noch hinter der Bühne. Bildrechte: imago images / lausitznews.de

Trotzdem soll die Kraft des Theaters Menschen zusammenbringen, in einer Zeit, in der "häufig Spaltung statt Verständigung propagiert" werde, heißt es in der Programmankündigung des Sorbischen Volkstheaters Bautzen.

Schauspiel gegen die Spaltung