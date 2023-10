Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer reichen die Vorschläge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) für einen erleichterten Abschuss von Wölfen nicht aus. Sie seien ein erster Schritt, gingen aber nicht weit genug, um die Probleme und Konflikte in Gebieten mit vielen Wölfen zu lösen, sagte der CDU-Politiker am Freitag anlässlich der Ministerpräsidentenkonferenz im Frankfurt am Main. "Eine Entnahme ohne vorherige Schädigung von Nutztieren wird damit auch weiterhin nicht möglich."