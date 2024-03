Eigentlich sollte die Länderbahn nicht vom Streik der Gewerkschaft GDL betroffen sein. Aber nun fallen doch Züge aus: Wie die Länderbahn mitteilte, muss ab dem heutigen Mittwoch 18:30 Uhr für die ganze Nacht bis 4:30 Uhr am Donnerstag die Zugstrecke zwischen Bischofswerda und Görlitz gesperrt werden. Die Spätschicht in einem Stellwerk könne nach Krankheitsmeldungen nicht besetzt werden, wurde als Grund genannt. Aus demselben Grund müsse die Strecke am Donnerstagabend erneut ab 20:30 Uhr bis Freitagfrüh 6:30 Uhr gesperrt werden. Die Trilex-Linien RB60 und RE1 fallen in den genannten Zeiten komplett aus, so die Länderbahn.