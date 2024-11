Der Blitzer an der Zittauer Freudenhöhe soll im März 2025 abgebaut werden. Das bestätigte das Landratsamt Görlitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Zuvor hatte die Sächsische Zeitung berichtet.

Entschieden hat das die Unfallkommission der Stadtverwaltung Zittau. Mit dem neuen Blitzer habe sich die Zahl der Auffahrunfälle an der Ampel deutlich erhöht, erklärt Kai Grebasch, der Pressesprecher der Stadt Zittau. "Man kann davon ausgehen, dass das passiert ist, weil die Leute kurz vor der Ampel gesehen haben, dass da ein Blitzer steht, in die Eisen gegangen sind und der nächste nicht mehr so schnell bremsen konnte."