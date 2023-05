In der geplanten Asylunterkunft im früheren Lehrlingswohnheim nahe des Kraftwerks Boxberg sollen voraussichtlich am 29. Mai die ersten Geflüchteten einziehen. Wie Boxbergs Bürgermeister Hendryk Balko auf der Ratssitzung am Montag sagte, sollen 50 Männer aus Syrien dort untergebracht werden. Zuvor können sich Interessierte am 25. Mai von 15 bis 19 Uhr vor Ort unter anderem über die kommenden Asylbewerberinnen und -bewerber, die Einrichtung sowie die Ausstattung bei einem Tag der offenen Tür informieren.

In unmittelbarer Nähe zum Kraftwerk Boxberg sollen Geflüchtete in einem ehemaligen Lehrlingswohnheim unterkommen. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Rainer Weisflog