Wer in Zodel sein Einkaufsglück sucht, findet es in Zimmi’s Einkaufsmarkt an der Dorfstraße. Hier gibt es Gießkannen und Steckvasen, Butter und Bier, Briefmarken oder Radieschen-Samen. Alles vereint auf gut 150 Quadtratmetern Verkaufsfläche. Auf das große Sortiment ist Konrad Kuscher stolz. Seit 25 Jahren betreiben er und seine Frau Kerstin schon ihren Einkaufsmarkt, der nach ihrem Inzwischen ist es der einzige Dorfladen an der Neiße zwischen Rothenburg und Görlitz.