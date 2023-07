Ein Pilotprojekt zum sogenannten Hybridunterricht in der Oberlausitz hat das erste Schuljahr erfolgreich beendet. Das teilte das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Anfängliche technische Schwierigkeiten konnten demnach von den Schulen selbst behoben werden. Im Unterrichtsalltag hätten dabei auch die teilnehmende Schülerinnen und Schüler aktiv Verantwortung bei der Behebung kurzfristiger technischer Probleme beziehungsweise Pannen übernommen.

Leistungskurse digital unterrichtet

In diesem Schuljahr hat es erstmals an zwei Gymnasien in Niesky und Weißwasser einen sogenannten Hybridunterricht gegeben. Weil es zu wenige Anmeldungen für einen Biologie- und einen Physikleistungskurs gab, wurden vier Elftklässler aus Niesky übers Internet einem Physikunterricht des Görlitzer Joliot-Curie-Gymnasiums zugeschaltet. Zwei Schülerinnen aus dem Landau-Gymnasium in Weißwasser wohnten digital dem Biologieunterricht des Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums in Niesky bei.

Erste Einschätzung der Schulleitungen

Als "sehr positiv" bewertete der Schulleiter des Görlitzer Gymnasiums, Wolfgang Mayer, den Verlauf der Stunden. "Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten haben wir es gut hingekriegt. Die Schüler profitieren auf alle Fälle davon", ist sich der Direktor sicher.

Etwas gemischter klingt die Einschätzung aus den anderen beiden Gymnasien. Bezüglich des Hybridunterrichtes stehe man in ständigem Austausch mit der Leitung des Schleiermacher-Gymnasiums, erklärte die Schulleiterin vom Landau-Gymnasium, Andrea Herda. Man sei da bezüglich des organisatorischen und technischen Aufwandes des Hybridunterrichtes einer Meinung. "Zusammengefasst kann ich sagen, dass er eine mögliche Ergänzung des Unterrichtes in der Sekundarstufe 2 für bereits studierfähige Schüler sein kann, aber nicht den lehrergeführten Präsenzunterricht ersetzen kann", so die Schulleiterin.

