Wie der Sprecher weiter mitteilte, sind überwiegend am Donnerstag und am Freitag Militärfahrzeuge vom Typ Boxer in Sachsen unterwegs. Sie gehören den Angaben zufolge zum Jägerbataillon aus Schwarzenborn in Hessen. Die Truppenübungen in Deutschland und Bewegungen in und durch die "Drehscheibe Deutschland" werden als "Quadriga 2024" bezeichnet. Sachsen sei ein wichtiges Transitbundesland für die Truppenbewegungen, so der Sprecher.



Zudem seien die US-amerikanischen Streitkräfte am Mittwoch in der Bundeswehr-Kaserne in Frankenberg unterstützt worden. Die Bundeswehr habe im Vorfeld verschiedene Unterstützungsleistungen in der Kaserne koordiniert.