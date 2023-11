Bildrechte: Martin Dietrich / MDR

Nationalpark Sächsische Schweiz: Konstruktive Uneinigkeit beim zweiten Bürgerdialog

22. November 2023, 18:42 Uhr

In Bad Schandau haben sich am Dienstagabend Anwohner sowie die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz und Vertreter der Politik zu einem Gesprächsforum getroffen. In mehreren Diskussionsrunden beriet man sich über die Zukunft des Tourismusmagneten und was die Lehren aus dem Waldbrand von 2022 gewesen sind. Die Frage, ob der Nationalpark noch in dieser Form Nationalpark bleiben sollte, wird allerdings Streitpunkt bleiben. Reporter Martin Dietrich berichtet von seinen Eindrücken.