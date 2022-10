* Ab dem 13. Jahrhundert erfolgte der Ausbau als Wasserburg, zwei Zugbrücken schützten vor Angriffen.

* Nach einem Brand begann 1586 der Um- und Ausbau der mittelalterlichen Festung zu einer dreiflügeligen Schlossanlage.

* Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg folgte ein weiterer Wiederaufbauprozess ein, der sich bis ins 18. Jahrhundert hineinzog.

* Pückler schliff die Festungsmauern, weitete die Gräben zu einem See und ließ 1825 nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel an der Ostseite statt einer Brücke eine Rampe erbauen.

* In der Phase des Besitzes Muskaus durch Prinz Friedrich der Niederlande wurden von 1863 bis 1867 die Geschosse erhöht und mit Zierelementen versehen.

* In der Ära der Grafen von Arnim gab es in den Jahrzehnten vor und nach 1900 und dann wieder in den frühen 1920-er Jahren, letztmalig architektonische Änderungen. Die auffälligste war der roten Zementputz.

*1945 brannte das Schloss bis auf die Außenmauern ab

* ab 1996 erfolgte schrittweiser der Wiederaufbau, der 2013 abgeschlossen wurde.