In einem Einfamilienhaus in Görlitz ist am Donnerstag ein Toter gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sich eine Anwohnerin Sorgen um ihren Nachbarn gemacht. Sie hatte ihn seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei, die einen Leichnam im Haus fand.