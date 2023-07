Viel ist nicht los an diesem Sonntag in der Zittauer Straße in Görlitz. Einige Familien schlendern in Richtung Tierpark. Irgendwo hier, in einer Wohnung auf der Zittauer Straße in der Görlitzer Südstadt, kam es laut Polizei am Freitag zu einem brutalen Überfall und Angriffen auf Einsatzkräfte. Ein Mann schaut rauchend aus dem Fenster seiner Wohnung. "Ich habe nichts mitbekommen", sagt er. Auch sonst kann niemand was zu den Ereignissen vom Freitag sagen.