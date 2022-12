Am Donnerstag ist eine tote Herdenschutzhündin in Vierkirchen im Landkreis Görlitz aufgefunden worden. Nach Angaben der "Fachstelle Wolf" vom Sächsischen Umweltministerium ist die Hündin zur Untersuchung der Todesursache ins Leibniz Institut in Berlin gebracht worden. Ein Wolfsangriff könne derzeit nicht bestätigt, aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.