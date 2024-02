Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Asylpolitik Landratsamt Pirna will eigene Bezahlkarte für Asylbewerber einführen

22. Februar 2024, 08:01 Uhr

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Hoffnung auf die schnelle Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte für Asylbewerber aufgegeben. Während in Berlin weiter darüber gestritten wird, wurden in Pirna Nägel mit Köpfen gemacht: Am 1. April soll ein eigenes Bezahlkartensystem im Landkreis an den Start gehen. Die Diakonie befürchtet einen Flickenteppich, der in den Kommunen zu Mehrkosten statt weniger Verwaltungsaufwand führt.