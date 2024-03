Thomas Krauß trägt ein Trikot seines Vereins FC Erzgebirge Aue. Der 68 Jahre alte Bogenschütze ruht in sich. Von Aufregung ist kurz vor der deutschen Meisterschaft nicht viel zu merken. Auch mit dem Training hat er es in dieser Woche nicht übertrieben. "Ich habe diese Woche einmal trainiert", erzählt er. "Dann habe ich meinen Bogen zusammengepackt, habe ihn in die Tasche gepackt und gesagt: 'Gut am Sonntag geht’s los'."