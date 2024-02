In Schwarzenberg und in drei weiteren Schulen in der Region sind am Dienstagabend erneut Bombendrohungen eingegangen. Laut Polizei durchsuchten Beamte zusammen mit den Schulleitern die Gebäude noch in der Nacht, dabei ist nichts Auffälliges festgestellt worden. Die Schulen konnten selbst entscheiden, ob heute Unterricht stattfindet oder nicht.



Am Gymnasium in Schwarzenberg sind die Eltern laut einer Reporterin von MDR SACHSEN zeitnah informiert worden, dass der Unterricht am Mittwoch mittels Videokonferenzen und häusliche Lernzeit stattfindet. Auch die Oberschule in Beierfeld bleibt laut eines Aushangs am Mittwoch geschlossen.