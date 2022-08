Die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) und die DB-Regionaltochter Erzgebirgsbahn (EGB) laden von Freitag bis Sonntag zum großen "Eisenbahn-Sommer" an mehreren Bahnhöfen im Erzgebirge ein. Hauptsächlich geht es um das Jubiläum "150 Jahre Bahnstrecke Chomutov – Vejprty und Vejprty – Annaberg-Buchholz" sowie um das 125-jährige Bestehen der Fichtelbergbahn, die auf schmaler Spur Cranzahl mit Oberwiesenthal verbindet. Der aktuelle Betreiber, die Sächsische Dampfeisenbahn-Gesellschaft, feiert ihr 25. Jubiläum. Der Busbetrieb - früher Kraftverkehr Annaberg - hat drei sächsische Schmalspurbahnen übernommen und betreibt sie weiterhin täglich mit Dampfloks - finanziell unterstützt vom Freistaat Sachsen.

Rund um die Bahnhöfe Oberwiesenthal, Cranzahl, Annaberg-Bucholz Süd sowie Vejprty und Bärenstein erwarte die Besucher ein vielfältiges Programm aus Vorträgen, Ausstellungen, Wanderungen, Live-Musik und Unterhaltung für die kleinsten Bahnfans, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit.



Auf der sogenannten Erzgebirgischen Aussichtsbahn zwischen Schwarzenberg und Annaberg-Buchholz setzt das Schwarzenberger Eisenbahnmuseum einen Sonderzug ein, der jeweils am Sonnabend und Sonntag zweimal bis Cranzahl fährt. Eine historische Diesellok der tschechischen Baureihe 107 und eine deutsche V90 ziehen die Wagengarnitur aus Zeiten der DDR-Reichsbahn. In Schwarzenberg besteht Anschluss aus und nach Zwickau.



Auf der Fichtelbergbahn sind Gastloks und Fotozüge unterwegs, auch Bahnpost wird wie in alten Zeiten befördert.