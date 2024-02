Erzgebirge Feuerwehrfrau bei Hausbrand in Zschorlau verletzt

In Zschorlau im Erzgebirge ist in der Nacht zum Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, brannte ein Wohnhaus auf der Eibenstocker Straße. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Eine Frau musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.