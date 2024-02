Nachdem am Montagfrüh eine Doppelgarage auf einem Firmengelände in Annaberg-Buchholz ausbrannte, hat die Polizei die Ursache für das Feuer ermittelt. Demnach ist die Zündung eines defekten Akkus offenbar die Brandursache. In den Flammen wurden zwei Fahrzeuge in der Garage komplett zerstört, zwei weitere Autos vor dem Gebäude wurden stark beschädigt. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.