Die Eliteschule des Sports Oberwiesenthal ist vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Sparkassen-Finanzgruppe mit dem Titel "Eliteschule des Jahres 2021" ausgezeichnet worden. Damit ist sie eine von aktuell 34 Eliteschulen des Sports. Vergangenes Wochenende wurde im Rahmen des Sommer Grand Prix der Nordischen Kombination das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro an die Vertreterinnen des Gymnasiums übergeben.

"Wir sind sehr stolz, dass wir den Titel zum zweiten Mal nach 2007 erringen konnten, zudem ist das für uns Ansporn für die zukünftige Arbeit an unserer Eliteschule", sagte Ute Ebell von der Schulleitung. Dass die Eliteschule maßgeblich am Erfolg vieler Olympionikinnen und Olympioniken beigetragen hat, belegen die Leistungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler an der Weltspitze, wie zum Beispiel Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Olympiasiegerin im Skilanglauf, Katharina Hennig oder Eric Frenzel, dreifacher Olympiasieger in der Nordischen Kombination.