Mehrere Kreistagsfraktionen im Erzgebirge haben Kritik an den Änderung des Sächsischen Wassergesetzes. Ziel müsse es sein, Heilbäder und Besucherbergwerke von der Zahlung einer sogenannten Wasserentnahmegebühr zu befreien. Dazu soll auf der Kreistagssitzung am heutigen Mittwoch ein Beschluss gefasst werden. Eine Wasserentnahmegebühr wäre existenzbedrohend für die Besucherbergwerke sowie Heil- und Thermalbäder im Erzgebirge, heißt es in der Beschlussvorlage. Diese haben haben die Fraktionen von CDU/FDP, Freien Wählern, Linke und SPD gemeinsam erarbeitet.