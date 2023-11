Gebürtiger Hallenser Jazz-Posaunist Conny Bauer erhält Albert-Mangelsdorff-Preis

Hauptinhalt

05. November 2023, 04:00 Uhr

Der Posaunist Konrad "Conny" Bauer erhält am Sonntag den Albert-Mangelsdorff-Preis 2023 für sein Lebenswerk. Die Deutsche Jazzunion ehrt den Musiker auch für seine Verdienste für den Jazz in Deutschland. Conny Bauer wurde 1943 in Halle geboren und studierte in Dresden Posaune, wo er auch den Jazz für sich entdeckte. Heute lebt Bauer in Berlin. Dort hat ihn Julia Hemmerling in seinem Probenraum getroffen, um über den Preis und seine Musik zu sprechen.