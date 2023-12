In der Olbernhauer Innenstadt im Erzgebirge ist ein neues Geschäft namens "Der Bunte Laden" eröffnet worden. Der macht seinem Namen alle Ehre: Die Wände sind in kindgerechten, strahlenden Farben getüncht worden. Im Schaufenster locken bunte Holzspielzeuge, große Kissen als Sitzmöglichkeiten und ein Plateau mit Bauklötzen aller Art kreative Baukünstler. Dahinter öffnet sich eine weite Werkstatt.



Besucher betreten eine kunterbunte Wohlfühlatmosphäre, die sich durch alle vier Mitmachläden des Vereins in der Einkaufsmeile in Olbernhau zieht. Im Zentrum des bunten Ladens steht ein sechs Meter langer Basteltisch aus massivem Holz. Dahinter fügt sich eine gemütliche Werkstatt an, in der Holzwerkbänke und verschiedenen Holzbearbeitungsmaschinen stehen. Farbige Schürzen für den Holzspielzeugmacher-Nachwuchs liegen schon auf einem Basteltisch bereit.