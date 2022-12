Modernisierung Mit Fördermitteln: Marienberger Spaßbad wird für mehr als 21 Millionen umgebaut

Der Weg für die Modernisierung von Sachsens größten Freizeitbad ist nun frei. Am Donnerstag hat Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Kralinski einen Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 18 Millionen Euro an die Betreibergesellschaft übergeben. Damit werden 90 Prozent der Kosten aus Fördermitteln von Bund und Freistaat gestemmt. Die Umbauarbeiten sollen 2024 bei laufenden Betrieb beginnen.