In einem Gebäude im Norden von Chemnitz hat es am Montagvormittag eine Explosion gegeben. Wie die Regionalleitstelle Chemnitz mitteilte, brannte eine Lagerhalle in der Agnesstraße. Nach ersten Informationen der Polizei ist eine Person schwer verletzt worden. Es werde davon ausgegangen, dass in der Halle auch Chemikalien aufbewahrt werden.