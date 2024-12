Bildrechte: MDR/Grit Krause

Kulturhauptstadt 2025 Gersdorf bei Zwickau: Micky-Maus-Skulptur neu auf dem "Purple Path"

07. Dezember 2024, 09:58 Uhr

Der Kunst- und Skulpturenweg "Purple Path" der Kulturhauptstadt Chemnitz wächst weiter. In Gersdorf im Landkreis Zwickau wurde am Nachmittag die Skulpturengruppe "Heimat Ensemble II" eingeweiht. Sie stammt vom Chemnitzer Künstler Jan Kummer. Das Kunstwerk besteht aus runden, gezackten Elementen, die in ihrer Anordnung an Micky Maus erinnern. Der "Purple Path" entsteht schon seit einigen Jahren als eines der größten Projekte zum Kulturhauptstadtjahr und verbindet die 38 Ortschaften rund um Chemnitz mit Kunstwerken.