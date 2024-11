Der Künstler Osmar Osten gehört zu den wenigen lokalen Künstlern, die den " Purple Path " mit einem Kunstwerk bereichern. Seine Plastik nennt sich "Oben-Mit", versehen mit dem Untertitel "Ein Denkmal für die guten Geister meiner Heimat ". Ab dem 30. November 2024, 11 Uhr kann sie am Schillerplatz in Chemnitz betrachtet werden.

Ostens Plastik "Oben-Mit" zeigt acht Natursteinsäulen, eng aneinander geschmiegt, elegant und hochaufragend. Sie stehen in einem Kreis zwischen den Bäumen auf dem Chemnitzer Schillerplatz und bestehen aus unterschiedlichstem Material sächsischen Ursprungs, wie roter Porphyr oder gelber Postaer Sandstein. Allein das Exemplar aus Marmor macht da eine Ausnahme, es bildet vielleicht die europäische Komponente in diesem Reigen.

Wortwitz und Ironie sind eines der Markenzeichen des Künstlers Osten, der 1959 in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geboren wurde. Vor allem auf seinen Grafiken und Bildern findet man dies immer wieder. "Geld ist meine Lieblingsfarbe" ist einer dieser Sätze, die sich bei Osten auf den Leinwänden und auf Papier wiederfinden, neben Motiven, wie sie in der Kunstgeschichte weniger üblich sind: Hasen, Schneemänner – und eben Nussknacker, wie sie jetzt die 3,60 Meter hohe Plastik in Chemnitz krönen.