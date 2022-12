Kinderklinik komplett ausgelastet

Wie Luca werden wohl einige schwerkranke Kinder das Weihnachtsfest auf dieser Kinderstation verbringen müssen, sagt der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Axel Hübler. Nach der Charité und Kinderklinik Buch in Berlin sowie den Kinderkrankenhäusern in Dresden und Leipzig sei die Chemnitzer Kinderklinik mit 86 Betten eine der größten in den neuen Bundesländern. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Chemnitz gehört zu den größten Kinderkliniken Ostdeutschlands. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Dabei seien die Kinderstationen in seiner Klinik aktuell komplett ausgelastet, so Hübler. Die Kinderkliniken würden sich in der derzeitigen Akutlage noch stärker vernetzten: "Die neun regionalen Kinderkliniken tauschen sich wöchentlich darüber aus, wie die Belegungssituation ist." Im Ernstfall könnten Kinder auch während der Feiertage zwischen den Kliniken verlegt werden, so Chefarzt Hübler. Da ähnlich viele Kinder die Klinik verlassen, wie eingewiesen werden, habe aktuell jedoch noch kein Kind an ein anderes Krankenhaus verlegt werden müssen, erklärt Dr. Hübler. Aktuell mussten noch keine Kinder von der Chemnitzer Kinderklinik in der Flemmingstraße in andere regionale Kliniken verlegt werden. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Weniger schwere Verläufe als vor vier Jahren

In der aktuellen Grippewelle sieht der Mediziner auch positive Aspekte, denn: Es kämen weniger Kinder mit schwereren Verläufen auf die Krankenstationen. So mussten laut Hübler in der Grippewelle 2018/2019 zwölf Kinder beatmet werden. Dieses Jahr sei es bisher nur eines. "Der Anteil von schweren Verläufen scheint dieses Jahr geringer. Doch die Anzahl der eingewiesenen Kinder ist höher", verdeutlicht der Chefarzt die aktuelle Lage. Dennoch sei das RS-Virus besonders für kleine Kinder tückisch: "Je kleiner das Kind, desto tiefer werden die Atemwege betroffen." Im Notfall könnten Eltern auch über Weihnachten auf den kinderärztlichen Notdienst zurückgreifen, so der Kinderarzt. Dr. Axel Hübler ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Chemnitz. Bildrechte: MDR SACHSEN/ Philipp Brendel

Mama bleibt Weihnachten mit Sohn im Krankenhaus

Im Zimmer 9 tröstet Sandra Meinck ihren kleinen Luca, der schwer durch seine Nase schnieft. "Ich und Luca werden Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen", sagt sie. Auch wenn sie über Weihnachten auf Krankenstation ohne Papa und die Geschwister bleiben: Für Mama Sandra ist jetzt Lucas Gesundheit am Wichtigsten. Sandra Meinck bleibt mit ihrem Sohn Luca über Weihnachten in der Chemnitzer Kinderklinik. Bildrechte: MDR SACHSEN

