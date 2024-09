Das 29. Internationale Filmfestival Schlingel in Chemnitz ist mit "Die Schule der magischen Tiere 3" eröffnet worden.

Schwerpunkt in diesem Jahr sind Filme aus Neuseeland.

Kinder stehen im Mittelpunkt des Festivals, als Publikum und Entscheider.

In Chemnitz hat am Mittwoch das Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum begonnen. Eröffnet wurde die 29. Ausgabe des Schlingels mit der Premiere von "Die Schule der magischen Tiere 3". Das Programm beinhaltet 181 Lang- und Kurzfilme aus 52 Ländern, darunter sind sich 13 Uraufführungen. Zudem werden 65 Filme zum ersten Mal in Deutschland zu sehen sein. Festivalchef Michael Harbauer sagte MDR KULTUR, insgesamt sei das Programm, das bis zum 3. Oktober 2024 geht, eine tolle Wundertüte voll mit Abenteuern. Wenn man nach einem roten Faden suche, biete sich Inklusion an. Das Thema sei zwar nicht vordergründig kommuniziert, laufe aber unterschwellig in einigen Filmen mit.

Das Programm ist eine tolle Wundertüte voll mit Abenteuern. Schlingel-Festivalchef Michael Harbauer

Festival-Schwerpunkt Neuseeland

Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Neuseeland. Zehn Filme aus 30 Jahren geben Einblicke in die vielfältige neuseeländische Filmkultur. Harbauer erklärte, obwohl der Inselstaat nur etwa fünf Millionen Einwohner habe, schaffe er es, mit eigenständigen Kinderfilmen seine Kultur und diversen Lebensrealitäten darzustellen und in einen weltweiten Kontext einzubringen. Ein Land wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern sollte sich das auch leisten können.

Harbauer spielte dabei auf das neue Filmförderungsgesetz an, das am 1. Januar 2025 in Kraft treten soll. Der Festivalchef hofft, dass der Kinderfilm weiterhin "einen eigenen Betrachtungswinkel" haben werde. Derzeit werde der Kinderfilm mit 25 Prozent gefördert. Wenn eine große Produktion mit mehr Bedarf komme, sei ein kleiner Kinderfilm schnell mal vom Tisch gewischt. Dabei sei gerade die Vielfalt im Kinderfilm so wichtig. Vor allem Filme, die einfach aus der Lebenswirklichkeit deutscher Kinder erzählten und nicht auf bekannten Literaturvorlagen basierten, seien weltweit erfolgreich.

Die 'besonderen Filme' sind rings um den Globus richtig erfolgreich. Nicht, weil sie auf bekannten Literaturvorlagen basieren, sondern weil sie aus der Lebenswirklichkeit deutscher Kinder erzählen. Schlingel-Festivalchef Michael Harbauer

Bildrechte: Internationales Filmfestival SCHLINGEL

Europäische Kinderjury