Eine neue Einheit der Chemnitzer Polizei soll in Zukunft für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgen. Am kommenden Montag soll die sogenannte operativen Einsatzgruppe (OEG) ihre Arbeit aufnehmen, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte. Dann seien die derzeit 14 Polizistinnen und Polizisten überwiegend zu Fuß im Stadtzentrum unterwegs.