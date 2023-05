Raubüberfall Polizei findet Schwerverletzten in Chemnitz und sucht Zeugen

Im Chemnitzer Ortsteil Markersdorf ist offenbar in der Nacht zu Pfingstmontag ein Mann ausgeraubt und niedergeschlagen worden. Das berichtet die Polizeidirektion Chemnitz. Demnach haben Polizisten gegen 2:40 Uhr an der Max-Müller-Straße einen Mann um Hilfe rufen gehört. Als sie den Rufen nachgingen, fanden sie auf einem Hang einen Schwerverletzten. Er sagte, dass er von mehreren Männern überfallen und beraubt worden sei. Die Beamten versorgten den 52-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den Verletzten ins Krankenhaus brachten.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann an der Haltestelle Wolgograder Allee/Max-Müller-Straße aus einem Bus gestiegen und Richtung Max-Müller-Straße gelaufen. Bei einer blauen Parkbank auf einer Wiese wurde er vermutlich von mehreren Unbekannten umringt, geschlagen und getreten, so die Angaben der Polizei. Die Täter entrissen dem Mann eine Armbanduhr und einen Rucksack, in dem sich etwas Bargeld, ein Handy und persönliche Dokumente befanden. Dann flüchteten sie.