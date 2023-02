Zwischenbilanz Tuberkuloseausbruch in Chemnitz: Infektionsketten in weiteren Bundesländern

Hauptinhalt

Der Tuberkuloseausbruch in Chemnitz, der von zwei Pflegeschülerinnen ausging, zieht mittlerweile auch Kreise in andere Bundesländer. Die Nachverfolgung ihrer Kontakte führt auch zu Personen in Hamburg und Augsburg.