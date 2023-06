Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft im Leipziger Paunsdorf-Center sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Behörde waren die Diebe in der Nacht zu Montag in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 2 Uhr eingebrochen. Dabei waren sie den Angaben zufolge über das Dach des Einkaufscenters und eine Zwischendecke in den Schmuckladen gelangt und stahlen Uhren und Schmuck mit einem Wert von mindestens 100.000 Euro. Der Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Aus einem Juweliergeschäft im Leipziger Paunsdorf-Center sind mehrere Uhren und Schmuckstücke gestohlen worden. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / imagebroker