Nach jahrelangem Engagement kann die Stadt Frankenberg mit dem Bau einer Gedenkstätte zum KZ Sachsenburg beginnen. Am Donnerstag wurden der Kommune öffentlich Fördermittel vom Land Sachsen in Höhe von 1,5 Millionen Euro überreicht. "Ich bin froh und der Stadt Frankenberg dankbar, dass dieser Prozess, der über 20 Jahre ging, zu einem guten Ende kam und zu einem Anfang führt", sagte die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) MDR KULTUR.

"Eine Gedenkstätte ist für eine Stadt vielleicht nicht das, was man sich wünscht. Aber sie ist wichtig als Lern- und Gedenkort", meint Oliver Gerstner. Die Gedenkstätte werde zwischen Freibad und Wanderweg liegen. Für den CDU-Bürgermeister sei das kein Widerspruch: "Ich halte das für einen Baustein des Gedenkens und des Kennenlernens." In seiner Vorstellung können Menschen sich in der Region entspannen – zwischen einem Freibad, diesem Wanderweg, einem Ausflugsschiff, einer Ausflugsgaststätte, sehr idyllisch gelegen unterhalb des Schlosses Sachsenburg – und dann auf dieses dunkle Kapitel stoßen. Es sei "ein Ort, wo man sich gern erholt und ausatmet, dann aber auch mal einatmen muss, weil man sagt: 'Was ist hier passiert?'".