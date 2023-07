Die Polizei hat im Oederaner Ortsteil Memmendorf eine nicht angemeldete Ausfahrt von schätzungsweise 80 Simson-Mopeds entdeckt und wenig später in Hausdorf gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Polizeimotorrad und drei Funkstreifenwagen an dem Einsatz am Sonntag beteiligt. Dennoch sei einigen Teilnehmern der Simson-Karawane die Flucht über Wiesen und Felder gelungen.